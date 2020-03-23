КПРФ Югры сокращает уличную протестную активность из-за коронавируса

Необычный митинг прошел в минувшие выходные в городе Советский (ХМАО). Здесь КПРФ организовало «сокращенную» протестную акцию в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщают в региональном отделении партии, изначально для участия в митинге против поправок в Конституцию и деятельности местных властей в Советском было заявлено 300 человек. Затем организаторы решили, что массовое скопление граждан, с учетом того, что вирус уже проник на территорию региона, будет нецелесообразно и сократили заявку до 90 человек. Далее коммунисты подумали еще немного и снизили количество участников митинга до 45.

В итоге в основном акция прошла в интернет-сетях, где участники обсудили две резолюции от КПРФ и проголосовали по каждой из этих резолюций. Первая касалась поправок к Конституции страны, большинство участников голосования отказались поддерживать поправки в существующем виде. Протестующие требуют отнять природные богатства страны у «частников» и передать разработку недр государству. Кроме того, их не устраивает идея об «обнулении» президентских сроков и проведенная пенсионная реформа.

Вторая резолюция касалась вопросов местного значения. Митингующие выступили с требованием отправить в отставку главу Советского района Югры Игоря Набатова и мэра города Советский Александра Жукова.

Организаторы митинга сообщили, что по итогам работы Набатова надзорными органами было выявлено 392 финансовых нарушения в работе администрации района, на сумму, превышающую 450 миллионов рублей. Только поддержка депутатов «Единой России» в Думе Советского района в феврале 2019 года спасла господина Набатова от надлежащей ответственности за подобное распоряжение бюджетом.

К Жукову претензий гораздо больше, отмечают в региональном отделении КПРФ. За последние 4 года жуковского мэрства – рост тарифов на вывоз ТБО и обслуживание жилфонда составил до 40%. Программа переселения из аварийного жилья была фактически провалена. Строительство новой школы заморожено на неопределенный срок. Дорожная сеть в муниципии практически убита. Бюджет города с 2016 года упал с 425 миллионов до 320 миллионов. Правда зарплата главы города и председателя Совета депутатов Советского за тот же срок возросла на 43%. Большинством голосов участники митинга на улице и в сети обе резолюции поддержали. При этом только на площадке в инстаграм-канале «Мой Советский» за «неуд» главе города проголосовало более 2 тысяч человек.

Советский, Святослав Булгарин

Советский. Другие новости 23.03.20

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