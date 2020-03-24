Дальнобойщика из Екатеринбурга приговорили к 2 годам колонии в Югре

Дальнобойщика из Екатеринбурга за смертельное ДТП нефтеюганский районный суд приговорил к 2 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Как установил суд, 55-летний подсудимый, управляя большегрузным автомобилем, грубо нарушил правила дорожного движения – выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Нефтеюганск, Святослав Булгарин

Нефтеюганск. Другие новости 23.03.20

КПРФ Югры сокращает уличную протестную активность из-за коронавируса. / Школьник застрелил отца из ружья, не выдержав побоев. / В Югре на собственной свадьбе зарезали 56-летнего молодожена. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»