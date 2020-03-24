Житель Урая отдал интернет-вымогателям более 100 тысяч рублей за интим-видео

Житель Урая стал жертвой интернет-вымогателей, которые требовали у него деньги за нераспространение интимного видео.

По информации УМВД по Югре, в дежурную часть полиции обратился 32-летний мужчина, который рассказал, что ему стало скучно после работы и он решил познакомиться с женщиной для общения. Когда мужчина зашел в группу знакомств, ему приглянулась девушка, которая также написала, что готова к общению с мужчиной. В ходе переписки она сообщила свой номер телефона и предложила совершить видеозвонок в популярном мессенджере. Когда потерпевший позвонил девушке, она была в полураздетом виде, после чего завязалась беседа и на камеру попали, как говорится в пресс-релизе, «действия интимного характера».

Спустя некоторое время, видеозвонок оборвался и мужчине стали приходить сообщения с угрозами распространения данного видео. Злоумышленники требовали денежные средства в сумме 15 тысяч рублей. После получения денег вымогатели не остановились и в общей сложности получили от потерпевшего более 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Проводятся необходимые розыскные мероприятия для установления подозреваемых. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Урай, Святослав Булгарин

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