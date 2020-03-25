Полицейские поймали убийцу лося: браконьеру грозит до 2 лет колонии

Правоохранители ХМАО поймали 66-летнего браконьера, который, не имея разрешения на охоту, убил в югорских лесах лося. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

По данным полиции, преступник застрелил животное в районе Хохряковского месторождения, из-за мяса и шкуры. Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 80 тысяч рублей.

Отделом дознания МОМВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Нижневартовск, Святослав Булгарин

Нижневартовск. Другие новости 24.03.20

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