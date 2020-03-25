Нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую компанию ПАО «НГК «Славнефть» привлекли к ответственности за загрязнение окружающей среды в Югре. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Так надзорным ведомством было установлено, что в январе 2020 года «Славнефть» осуществляла выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с объектов добычи нефти и газа в границах Ачимовского лицензионного участка в Сургутском и Нижневартовском районах. При этом действующего разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух у компании не было.

По данному факту природоохранным прокурором в адрес генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» было внесено представление об их устранении, по результатам рассмотрения которого два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, требования прокурора исполнены.

По материалам проверки природоохранной прокуратуры Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора «Славнефть» за нарушение правил охраны атмосферного воздуха привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ с назначением штрафа в 360 тысяч рублей.

Сургут, Нижневартовск, Святослав Булгарин

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