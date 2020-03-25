Коммунисты отказались сотрудничать с общественной палатой на голосовании по поправкам в Конституцию

Руководство регионального отделения КПРФ по Югре выступило с заявлением о неприемлемости сотрудничества партии с Общественной палатой ХМАО в день голосования по внесению изменений в Конституцию страны 22 апреля этого года. Об этом агентству рассказали в окружной партячейке.

Напомним, осенью прошлого года местная Общественная палата (ОП) была сформирована по новой схеме. Если раньше общественники и губернаторская администрация создавали палату на паритетных началах, то сейчас треть кандидатур в ОП вносят депутаты думы округа (а значит, ЕР), еще треть – администрация губернатора, и эти две трети затем отбирают остальных кандидатов. То есть де-факто общественников Югры отодвинули от процесса формирования палаты. В результате в ее состав попали лица, которых обвиняли в коррупционной деятельности, «мертвые души», представители несуществующих общественных организаций.

Между тем накануне ОП Югры отправила представителям региональных отделений политических партий приглашение к сотрудничеству. В палате попросили партийцев прислать списки наблюдателей, которые примут участие в подведении итогов голосования по конституционным поправкам.

В КПРФ сочли данное приглашение от главы ОП округа Ирины Максимовой издевательством.

«В 16:36 Вы приглашаете представителей КПРФ на встречу (именно в это время коммунистам накануне пришло приглашение от ОП), чтобы обсудить самый главный за последние 28 лет вопрос для страны. Однако ответ вы требуете дать через 24 минуты (к 17:00). Мало того, что Вам нужен ответ в ультракороткий срок, так еще для ознакомления в мой адрес не были направлены четыре важных документа на 26 листах, указанные в качестве приложения к приглашению. На что Вы рассчитывали, поступая таким образом?

Мы воспринимаем Общественную палату Югры как филиал «Единой России». Об этом мы сказали открыто и сразу, как только нынешняя Общественная палата была сформирована. Сколько было обид и возмущения по поводу этого нашего мнения. Но теперь Вы и сами подтвердили нашу правоту. Подтвердили и расписались в этом.

Безусловно, общественный контроль в день голосования по поправкам предельно важен. И КПРФ в регионе его обеспечит самостоятельно в рамках закона. Сотрудничать в этом вопросе с Общественной палатой Югры для партии в регионе – неприемлемо! Хватит подделок и имитаций гражданского общества», – прокомментировал предложение ОП лидер местных коммунистов Алексей Савинцев.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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