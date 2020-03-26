Фейкометы организовали «коронавирусную» информатаку на МВД

УМВД Югры выступило с официальным заявлением, в котором говорится, что в отношении ведомства была инициирована информационная атака в связи с будирующей общество темой распространения коронавируса.

Так, по данным полиции, за последние сутки в информационном пространстве выявлено несоответствующее действительности сообщение, рассылаемое от имени «УВД ХМАО-Югры».

В распространяемой фейковой новости сообщается, что в ходе рейдовых мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы будут привлекать к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (штраф от 100 до 500 рублей) родителей, чьи дети окажутся одни на улице и в общественных местах.

В УМВД России заверили, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер.

В пресс-службе управления также напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Полиция Югры обращается к гражданам с призывом проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.03.20

Вице-мэра Нефтеюганска обвинили в мошенничестве и уволили – утратил доверие. / Коммунисты отказались сотрудничать с общественной палатой на голосовании по поправкам в Конституцию. / «Славнефть» привлекли к ответственности за загрязнение окружающей среды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»