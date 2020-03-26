Самолет UTair не взлетел из-за неисправной проводки: проверку проведет СКР

У авиакомпании UTair сегодня возникли очередные проблемы с воздушным парком. Самолет компании не смог взлететь в аэропорту Сургута.

Как сообщает пресс-служба, уральского следственного управления на транспорте СКР, по предварительным данным, сегодня 26 марта 2020 года в 8 часов 15 минут по местному времени воздушное судно Ан-24 не смогло покинуть сургутский аэропорт. Самолет должен был следовать маршрутом Сургут – Ханты-Мансийск. Однако незадолго до взлета было обнаружено искрение проводки. В этой связи командиром воздушного судна принято решение о прекращении подготовки к вылету. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров и 4 члена экипажа. Они не пострадали.

В настоящее время следователями Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Сургут, Святослав Булгарин

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