В крематории приюта для собак нашли 18 мертвых щенков в пакете

Мертвых щенков обнаружили в крематории одного из частных приютов для бродячих животных в Нижневартовске. Это произошло в ходе проверки системы таких приютов, которую провели местные зоозащитники, представители городской администрации и правоохранительных органов.

Как сообщила «Новому Дню» начальник отделения по работе со СМИ и информационными ресурсами УМВД по Югре Софья Юсина, общественники вместе с городскими чиновниками сначала сами пытались попасть на территорию приюта, но руководство учреждения отказалось пускать аудиторов. Тогда зоозащитники вызвали полицию, которая и обеспечила доступ проверяющих к животным.

В ходе осмотра, с точки зрения общественников, был выявлен ряд нарушений в процессе содержания животных, но самый настоящий шок зоозащитники испытали, когда добрались до крематория приюта. Здесь они вместе с полицией обнаружили в полиэтиленовом пакете 18 мертвых новорожденных щенков.

Активисты уже написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Как рассказала Софья Юсина, в настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту.

Нижневартовск, Святослав Булгарин

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