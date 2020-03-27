«Я подарю тебе звезду» – любящий муж стал жертвой «космических» мошенников

Интернет-мошенники продали 28-летнему жителю Березовского района Югры звезду за 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

По информации правоохранителей, гражданин приобрел именную звезду для своей супруги на сайте http://www.roscosmoc.ru. Деньги он перечисли на номер счета, который был указан на этом же сайте. Курьерской доставкой югорчанину был доставлен сертификат с водяным знаком от так называемого международного каталога небесных тел о присвоении звезде с координатами восьмой величины в созвездии Водолея имени его супруги.

Позже потерпевший обнаружил на официальном сайте Роскосмоса информацию о том, что сайт http://www.roscosmoc.ru является сайтом обманкой. Фальшивый ресурс отличается от официального сайта Роскосмоса единственной буквой. У мошенников – http://www.roscosmoc.ru, у Роскосмоса – http://www.roscosmos.ru.

Мужчина обратился на официальный сайт Роспотребнадзора, где ему также подтвердили, что именно https://www.roscosmos.ru является официальным сайтом госкорпорации и, кстати, не торгует именами звезд.

Гражданин обратился в дежурную часть ОМВД России по Березовскому району с заявлением о совершении в отношении него мошенничества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят розыск лиц, причастных к совершению преступления.

Березовский, Святослав Булгарин

Березовский. Другие новости 27.03.20

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