МВД проводит проверку граждан на карантине: очередного нарушителя поймали в Урае

МВД Югры проводит проверки недавно прибывших из-за рубежа граждан на предмет соблюдения карантинного режима. Очередного нарушителя полицейские поймали в Урае.

По данным пресс-службы окружного УМВД, полицейские застали 32-летнего мужчину в подъезде, когда он спускался по лестнице, собираясь выйти на улицу. На претензии правоохранителей о нарушении карантина гражданин сообщил, что хотел выйти на улицу, чтобы забрать документы из своего автомобиля.

Между тем, согласно предписанию, мужчина обязан находиться в режиме изоляции с 26.03.2020 года до 09.04.2020 года под непрерывным медицинским наблюдением по месту жительства и не имеет права покидать квартиру. Действия нарушителя могли привести к возможному риску распространения опасного инфекционного заболевания.

В отношении несознательного урайца составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ. Так что сейчас гражданину грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей.

Урай, Святослав Булгарин

Урай. Другие новости 30.03.20

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