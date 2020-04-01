Водитель экскаватора вместе с машиной утонул в болоте

Югорское болото засосало водителя экскаватора вместе с техникой на одном из сургутских месторождений. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

По данным ведомства, было установлено, что 30 марта вечером на территории одного из месторождений в Сургутском районе в ходе производственных работ в болоте затонул экскаватор. В результате произошедшего 45-летний водитель погиб.

Следствием проводится проверка по факту смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 31.03.20

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