За невыплату пособий по беременности и родам директору стоматологии грозит до 3 лет колонии

Директору центра эстетической стоматологии «Аполлония» из Сургута будут судить за невыплату пособий своим сотрудницам по беременности и родам. По части 2 статьи 145 УК РФ женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

По информации прокуратуры Югры, с мая по декабрь 2019 года директор «Аполлонии» при наличии средств на счетах организации не выплачивала двум работникам пособия по беременности и родам, что привело к образованию задолженности на сумму более 78 тысяч рублей.

Долги по итогам прокурорской проверки директриса погасила, тем не менее, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд и ей грозит реальный срок лишения свободы.

Стоит отметить, что до последнего времени в качестве руководителя «Аполлонии» указывалась Ольга Ивашко.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 01.04.20

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