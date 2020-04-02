Переселением жителей Югры из аварийного жилья вынуждена заниматься прокуратура

Переселением жителей Югры из аварийного жилья приходится заниматься прокуратуре. На этот раз надзорное ведомство разбиралось с проблемами граждан из Когалыма.

По информации пресс-службы окружной прокуратуры, в этом городе правоохранители провели проверку по обращению местных жителей о нарушении их жилищных прав. В итоге было установлено, что заявители проживали в четырехквартирном жилом доме, который в 2015 году признан аварийным, не пригодным для проживания и подлежащим сносу.

Вопреки требованиям закона администрация города не предоставила им жилые помещения по договору социального найма, а срок расселения жильцов определила в 2023-2025 годах. Граждане проживали в аварийном доме, подвергая опасности свои жизнь и здоровье.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности обеспечить семьи заявителей жильем. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Судебное решение исполнено. В результате вмешательства прокуратуры четырем семьям предоставлены благоустроенные жилые помещения.

Когалым, Святослав Булгарин

Когалым. Другие новости 02.04.20

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