56-летнего сургутянина оштрафовали за шутку о коронавирусе

Жителя Сургута оштрафовали за шутку о коронавирусе в кредитно-финансовом учреждении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Югре.

По данным правоохранителей, в Сургуте в отделение банка, расположенное на бульваре Свободы, для получения банковских услуг обратился 56-летний мужчина. Сотрудники, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с предписаниями, обслуживали граждан в медицинских масках и перчатках.

Отвечая на вопросы менеджера, мужчина сообщил, что является контактным больным коронавирусной инфекцией, поэтому в ближайшее время он больше не сможет прийти в отделение банка в связи с карантином, добавив, что маски и перчатки не защитят работников от заболевания.

После ухода сургутянина офис финансового учреждения был закрыт на несколько часов, а работники, контактировавшие с ним, изолированы и отправлены на 14-дневный карантин. На место происшествия прибыли специализированные службы.

Полицейские установили личность шутника и составили в отношении него административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб».

В настоящее время суд рассмотрел административное дело и, учитывая характер и степень опасности общественного деяния, обстоятельства его совершения, личность нарушителя, назначил оштрафовал его на 1 200 рублей.

Гражданин свою вину признал и пообещал впредь закон не нарушать.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 02.04.20

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