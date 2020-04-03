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Пятница, 3 апреля 2020, 14:30 мск

Новости Югра

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В Югре задержали трех боевиков «Имарат Кавказ», которые готовили взрыв торгового центра

Сотрудники ФСБ Росии и полиции провели операцию по задержанию боевиков запрещенной в России организации «Имарат Кавказ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации правоохранителей, ФСБ совместно с сотрудниками МВД России в городе Лянтор в ХМАО были задержаны трое членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Имарат Кавказ», готовивших теракт в одном из торговых объектов города. «У них обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы», – сообщили в ФСБ. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 205 («Теракт»), ст. 222 («Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ») и ст. 317 («Посягательство на сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

Лянтор, Святослав Булгарин

Лянтор. Другие новости 03.04.20

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