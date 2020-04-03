В Сургуте за изнасилование и убийство пенсионерки будут судить гражданина Таджикистана

Гражданина Республики Таджикистан будут судить в Сургуте за изнасилование и убийство 57-летней местной жительницы. Об этом сообщает окружное СУ СКР.

По данным ведомства, следствием было установлено, что вечером 13 января 2019 года 33-летний обвиняемый пришел в гости к своей знакомой в квартиру в одном из домов по проспекту Дружбы. Причем, как выяснили правоохранители, он планировал ограбить женщину, изнасиловать ее и убить. Что он и сделал, запугав сургутянку ножом. Преступник завладел ювелирными изделиями женщины, после чего изнасиловал ее и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Затем он обмотал провод от утюга вокруг шеи своей знакомой и задушил. Убедившись в смерти потерпевшей, он поджог квартиру и скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по следующим статьям УК: п.п. «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, изнасилованием и иными действиями сексуального характера), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, сопряженный с применением предметов, используемых в качестве оружия и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога) и ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации иностранным лицом, въезд которому в Российскую Федерацию не разрешен).

Обвинительное заключение утверждено и в ближайшее время оно будет направлено в суд.

Сургут, Святослав Булгарин

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