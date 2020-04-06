Депутаты Югры разрешили местным властям карать граждан за нарушение режима самоизоляции (ДОКУМЕНТ)

Депутаты заксобрания Югры сегодня в ходе заочного голосования внесли поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Согласно утвержденным изменениям, теперь представители муниципальных властей имеют право привлекать к ответственности граждан за нарушение режима самоизоляции.

Инициативу правительства по внесению поправок традиционно поддержали три думских фракции – ЕР, СР и ЛДПР. Против изменений выступили только коммунисты.

«Мы не против самоограничений, но инфекцию в регион привезли богатые, которые могут себе позволить заграничные вояжи, а страдать теперь будут бедные, которых разогнали по домам. Есть полиция, Роспотребнадзор, МЧС и другие службы с полномочиями. Зачем плодить новых надсмотрщиков из числа муниципальных чиновников, мы не понимаем. Это путь к ухудшению жизни граждан и злоупотреблениям на местах», – заявил в беседе с корреспондентом «Нового Дня» глава фракции КПРФ в думе Алексей Савинцев.

Приводим пояснительную записку к проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменения в статью 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административных правонарушениях»:

«В соответствии с постановлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года № 20 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре введен режим повышенной готовности. Иными нормативными правовыми актами установлены меры, направленные на предотвращение угрозы распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ).

Статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлена административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Должностные лица исполнительных органов государственной власти наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 20.61 КоАП РФЭ, вместе с тем этих мер недостаточно для обеспечения соблюдения правил поведения при введении режима повышенной готовности.

В связи с чем проектом закона предлагается наделить правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 КоАП РФ, должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. Утверждать перечень указанных должностных лиц возложено на глав муниципальных образований автономного округа.

Право такого регулирования субъекту Российской Федерации предоставлено пунктом 7 части 1 стати 1.3.1 КоАП РФ, в соответствии с которой законами субъектов Российской Федерации могут регулироваться иные вопросы в соответствии с КоАП РФ.

Принятие проекта закона позволит обеспечить меры административного принуждения в отношении граждан, не соблюдающих меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции во всех муниципальных образованиях автономного округа.

Проект закона не содержит коррупциогенных факторов, а его принятие не повлечет необходимости выделения дополнительных денежных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проекта закона отсутствует, поскольку проект не содержит положений, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, и положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета автономного округа.

В проекте закона сведения, содержащие государственную и иную охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а также сведения, содержащие персональные данные, отсутствуют».

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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