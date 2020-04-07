Мошенники представляются членами комиссии по борьбе с коронавирусом и вымогают взятки

Преступники изобретают все новые и новые варианты использования темы распространения новой коронавирусной инфекции в своих схемах. Так в Сургуте мошенники представляются членами комиссии по борьбе с инфекцией и вымогают взятки.

По информации УМВД по Югре, в один из музеев Сургута позвонил мужчина, представившийся сотрудником городской администрации. Он сообщил, что в музее сотрудники правоохранительных органов проведут проверку исполнения профилактических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Оператор записала номер телефона звонившего и передала полученную информацию руководителю учреждения.

Директор музея перезвонил по номеру телефона, и мужчина пояснил: чтобы проверка прошла без замечаний, необходимо заранее передать проверяющему определенную сумму в конверте. Руководитель музея ответил, что готов принять комиссию. Сразу после разговора директор связался с работниками администрации, после чего выяснилось, что проверки в учреждениях культуры не запланированы, а сотрудник с именем звонившего там не работает.

В МВД призывают граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 07.04.20

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