Вахтовик из Омска забил до смерти югорчанина

Приехавший на заработки в Мегион вахтовик из Омска в ходе пьяной драки забил до смерти своего знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, днем 2 апреля в одной из квартир жилого дома по проспекту Победы в Мегионе в ходе распития спиртных напитков между 39-летним омичом и пришедшим к нему в гости 40-летним мужчиной возникла ссора, переросшая в драку. В ходе драки вахтовик нанес своему знакомому множественные удары руками по голове, от которых последний скончался. Затем омич вывез труп на один из пустырей города Мегиона, где спрятал его в яму.

Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Мегион, Святослав Булгарин

Мегион. Другие новости 07.04.20

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