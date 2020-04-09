За сутки в Югре не обнаружили новых зараженных COVID-19

За минувшие сутки в Югре не зафиксировано новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор. По информации окружного подразделения ведомства, на данный момент в регионе зарегистрирован 41 случай новой коронавирусной инфекции, за предыдущие сутки (со вторника на среду) – 3. Зараженные были выявлены в ходе вирусологического обследования лиц, контактировавших в ранее зарегистрированных очагах лабораторно-подтвержденных COVID-19. В Мегионе выявлен 1 заболевший, в Нижневартовском районе – 2. Источник инфекции установлен во всех трех случаях.

Под медицинским наблюдением в Югре находится 7343 человека, из них из-за контакта с больными с симптомами респираторных инфекций 1365, в связи с пребыванием в других странах – 5978. В обсерваторе, развернутом на базе санатория «Юган», находятся на изоляции 27 человек, в обсерваторе на базе БУ ХМАО-Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» – 6. В Югре проведено 9001 исследование 7360 лиц, в том числе в минувшие сутки 445 исследований 393 человек.

Стоит отметить, что та же ситуация наблюдается в соседнем регионе – на Ямале. Здесь также 41 заболевший и новых случаев заражения за сутки выявлено не было. В третьем регионе «матрешки» – в Тюменской области на сегодняшний день 19 зараженных, за сутки прибавился 1.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.04.20

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