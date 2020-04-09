Водители, застрявшие в пробке, клянут коронавирус, а власти ссылаются на плохую погоду

Представители власти объяснили возникновение многокилометровых пробок на трассах Югры. У водителей при этом свое видение ситуации.

В местном УМВД говорят, что заторы возникли из-за неблагоприятных погодных условий, метели и гололедицы. В связи с чем ранее и было ограничено движение грузовиков и автобусов на участках некоторых трасс. На дорогах работала спецтехника. В настоящее время проезд уже везде открыт.

Вместе с тем у тех, кто стоял в пробках, своя версия развития событий. Один из водителей, который застрял в заторе на трассе Сургут – Когалым снял пробку на видео и уверенно пояснил, что проблема возникла из-за того, что власти всех участников движения «проверяют на вирус».

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.04.20

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