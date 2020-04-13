Интернет-брокеры выманили у пенсионера более 4 миллионов рублей

Интернет-мошенникам в Югре вновь удалось выманить у местного жителя крупную сумму. На этот раз жертвой стал пенсионер из Пыть-Яха, который потерял более 4 миллионов рублей.

По информации окружного управления МВД, в дежурную часть обратился местный житель 1955 года рождения с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые похитили у него крупную денежную сумму.

Как стало известно от потерпевшего, ему позвонил мужчина и представился брокером компании Miglbank. Он предложил вступить в фондовую биржу, где заявитель мог приобрести иностранную валюту и заработать на этом. Заявитель заинтересовался и в дальнейшем мошенник сообщил, что лично будет курировать весь процесс, обучать, подсказывать и полностью помогать в бирже.

Брокер рассказал мужчине о большой выгоде при покупке иностранной валюты в фондовой бирже и объяснил, что в первую очередь необходимо загрузить через браузер «Яндекс» программу Anidesk и внести небольшую сумму для приобретения валют и их раскрутки.

Не понимая всех программ и системы работы фондовой биржи, заявитель полностью поручился брокеру, которому дал доступ в свой интерфейс персонального компьютера для загрузки программы Binanсe, чтобы выходить на площадку международных онлайн-сервисов обмена цифровых валют.

Заявитель, доверившись мошеннику, сообщил все свои данные, направил по WhatsApp на абонентский номер брокера: фотографии своих банковских карт, логины и пароли для входа в личный кабинет, а также сообщал разовые пароли, которые приходили СМС-сообщениями на мобильный телефон.

Путем удаленного доступа мошенник производил ставки по сделкам на: золото, нефть, газ, а также приобреталась криптовалюта. Заявитель подтверждал все СМС-сообщения, которые приходили ему на абонентский номер, где с банковской карты у него было списано свыше 1 миллиона рублей. Брокер не переставал общаться с мужчиной около двух недель, каждый раз показывая заявителю сумму выигрыша на ставках.

По истечении двух недель заявитель увидел сумму прибыли от ставок в размере 5 миллионов 600 тысяч рублей, после чего попросил брокера вывести все денежные средства из биржи Binance, так как самостоятельно он это сделать не сможет. Аферист ответил, что сумма очень большая и в этом поможет только старший брокер, который вскоре свяжется с ним.

Спустя некоторое время с заявителем связался старший брокер, который объяснил, что для вывода большой суммы необходимо отправить денежные средства для открытия шлюза выплат и оплатить налоговый сбор. Убедив мужчину, мошенник попросил продиктовать коды из СМС-сообщений, которые ему будут приходить на мобильный телефон. Так мужчина отправил мошенникам еще около 3 миллионов рублей.

После того, как заявитель проделал все требуемые манипуляции, старший брокер снова позвонил ему и сообщил, что мужчине необходимо дополнительно сделать два последних платежа, на что заявитель ответил отрицанием и обратился в полицию.

Таким образом, потерпевший сообщил мошенникам более 40 кодов, которые приходили на его мобильный телефон, в результате чего лишился денежных средств в сумме 4 миллионов 150 тысяч рублей, которые были накоплены в течение нескольких лет.

В настоящее время правоохранителями ОМВД России по г. Пыть-Яху возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Пыть-Ях, Святослав Булгарин

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