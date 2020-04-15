Мэрию Лангепаса уличили в нарушающей ФЗ забюрократизированности

Администрацию Лангепаса уличили в том, что она вопреки требованиям закона (от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») требовала с граждан лишние документы и справки при решении тех или иных вопросов. Такой вывод сделала прокуратура Югры по итогам проверки.

По информации надзорного ведомства, в результате аудита было установлено, что вопреки требованиям ФЗ в ряде нормативных актов администрации города, регламентирующих порядок получения муниципальных услуг, устанавливались обременительные требования к гражданам по предоставлению документов и справок. Причем эти документы местные чиновники могли сами получить в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В связи с этим прокуратурой города принесены протесты на нормативные акты администрации, которые рассмотрены и удовлетворены. В административные регламенты внесены соответствующие изменения, которые сняли с граждан обязанность по предоставлению дополнительных документов и сведений.

Лангепас, Святослав Булгарин

Лангепас. Другие новости 14.04.20

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