Число заболевших Covid-19 в Югре растет – плюс еще 15

Количество выявленных зараженных Covid-19 в Югре выросло на 15 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Таким образом, на сегодняшний день официально 71 житель округа заболел новой коронавирусной инфекцией, 9 граждан при этом выздоровели. Так что в ХМАО сейчас зарегистрировано 62 больных коронавирусом. Из них, как минимум, трое находятся в тяжелом состоянии. На текущий момент под наблюдением медиков находится 4287 жителей округа, и 8175 граждан с меднаблюдения сняли.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.04.20

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