В Югре ОПГ обворовала «дочку» Газпрома на миллионы рублей

В Югре в Ханты-Мансийский районный суд передано дело о хищении газового конденсата ООО «Газпромнефть-Хантос». Как сообщает 18 мая Генпрокуратура РФ, организованная преступная группа (ОПГ) в составе 11 человек похитила почти 1000 кубометров газового конденсата.

В Генпрокуратуре России уточнили, что уголовное дело возбуждено по нескольким частям статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой из нефтепровода в особо крупном размере, покушение на кражу из газопровода).

«По версии следствия, житель города Ханты-Мансийска с целью хищения газового конденсата и последующей его продажи создал организованную преступную группу, в которую входило 11 человек, в том числе работники нефтедобывающего предприятия», – добавили в надзорном ведомстве.

ОПГ действовала с апреля по октябрь 2016 года. За это время было похищено почти 1000 кубов газового конденсата на сумму свыше 7,3 млн рублей, принадлежащего ООО «Газпромнефть-Хантос».

«Ранее Ханты-Мансийским районным судом в отношении 10 иных соучастников преступления, заключивших со следствием досудебные соглашения, и изобличивших организатора и активных участников преступной группы, вынесены обвинительные приговоры. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – резюмировали в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, «Газпромнефть-Хантос» – дочернее предприятие «Газпром нефти». Предприятие ведет свою деятельность на месторождениях Югры и Тюменской области.

Ханты-Мансийск, Дарья Котова

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