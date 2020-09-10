Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту столкновения катера с баржей, в ходе которого погибли четыре человек. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, трагедия произошла на реке Черной в районе Сургута. Дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст.263 УК РФ).

Вблизи Сургута при столкновении катера с баржей погибли четыре человека

В катере, по предварительным данным, находилось 8 человек, в том числе один ребенок. В результате столкновения с баржей погибли 4 человека. Оказался ли ребенок среди погибших, не сообщается. На место ЧП незамедлительно выехали следователи СК и полицейские. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают очевидцев. Им предстоит установить владельца катера, а также наличие у него лицензии на право перевозки пассажиров и документов, подтверждающих годность судна к плаванию и разрешающих его эксплуатацию.

Сургут, Иван Гридин

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