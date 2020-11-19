За последнюю неделю в Югре от коронавируса умирало в среднем по 6 человек в день

Общее количество жертв коронавируса в ХМАО достигло 343 человек. За сутки зарегистрирована смерть от COVID-19 шестерых человек, сообщил в четверг, 19 ноября, портал стопкоронавирус.рф.

За последнюю неделю в регионе от коронавируса умерли 42 человека. По данным оперативного штаба Югры, за сутки коронавирус подтвержден у 201 человека. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 32 тысячи и составило 32 052 случая. Югра занимает восьмое место в России по количеству заболевших коронавирусом, в УрФО большее число подтвержденных случаев коронавируса только в Свердловской области. Новые заболевшие установлены в 20 муниципальных образованиях Югры. Самое большое число подтвержденных случаев COVID-19 в Сургуте (34 случая), Нижневартовске (24 случая) и Ханты-Мансийске (22 случая).

На 19 ноября в тяжелом состоянии находятся 163 пациента, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки выздоровели 234 человека (26 963 за весь период пандемии). На самоизоляции остаются 13 946 человек, 93 153 человека сняты с наблюдения медиков.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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