В Югре следователи выясняют, как две пары задохнулись насмерть в закрытых изнутри гаражах

Югорские следователи проверяют обстоятельства гибели двух пар, задохнувшихся выхлопными газами в гаражах. Гаражи были заперты изнутри, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре.

Первая трагедия произошла в Сургуте. 19 ноября около 3 часов дня в салоне автомобиля, находившегося в гаражном боксе, были обнаружены тела мужчины и женщины. Второй случай произошел 21 ноября в Нижневартовске. Обстоятельства были схожими: около 8 часов утра в салоне заведенного автомобиля, стоящего в гаражном боксе, также были обнаружены тела молодого человека и девушки.

В обоих случаях гаражи были заперты изнутри, погибших обнаружили родственники. Признаки криминального характера смертей отсутствовали, телесных повреждений не было. По предварительным данным, смерть всех четверых человек наступила от отравления окисью углерода выхлопных газов автомобилей.

Хотя в обоих случаях признаков преступления не было, следственными отделами СУ СК РФ по Сургуту и Нижневартовск проводятся проверки с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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