В Югре – новые смерти от COVID-19. В округе больше тяжелых больных, чем на Ямале и в Тюменской области, вместе взятых

В ХМАО количество умерших от коронавируса выросло до 374 человек. Округ остается антилидером среди регионов «тюменской матрешки» по числу зараженных коронавирусом и по количеству новых случаев инфекции, выявленных за последние сутки.

Как сообщил во вторник, 24 ноября, портал стопкоронавирус.рф, в регионе за сутки от коронавируса скончались шесть человек. Оперативный штаб Югры сообщает, что за сутки установлено 197 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Югре коронавирус выявлен у 33 063 пациентов. Больше всего новых случаев заболевания в Сургуте (34), Когалыме (31) и Нижневартовске (22).

В тяжелом состоянии находятся 149 пациентов, 113 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отметим, что это больше, чем на Ямале (26 человек на ИВЛ) и в Тюменской области (27 человек на ИВЛ), вместе взятых.

За последние сутки вылечились 188 человек (27 968 с начала пандемии). В самоизоляции находится 13 471 человек, 95 095 человек сняты с наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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