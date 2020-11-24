Губернатор Югры запретила в округе новогодние елки, аниматоров и шуметь

Запреты из-за пандемии коронавируса продляются в Югре до 15 января. О намерении подписать соответствующее постановление во вторник, 24 ноября, заявила губернатор Наталья Комарова на заседании оперштаба Югры.

С 1 декабря 2020 года до 15 января 2021 года вводится запрет на проведение в закрытых помещениях культурно-развлекательных мероприятий. Это касается новогодних, в том числе детских, мероприятий, а также ярмарок и выставок. Кроме того, запрещается работа аниматоров.

На этот период сохраняется ограничение деятельности образовательных организаций. Глава региона анонсировала продление «часов тишины». Работы (в том числе строительные и погрузочно-разгрузочные), нарушающие тишину и покой граждан, будут ограничены в рабочие дни, в том числе в субботу, с 19:00 текущего дня по 14:00 следующего дня. Сделано это для блага югорчан, находящихся на самоизоляции и работающих удаленно, а также для улучшения условий выздоровления больных, заявила Комарова.

Отметим, что на вторник, 24 еоября, в Югре было зафиксировано 197 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 33 063 пациента. 374 человека умерли.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.11.20

В Югре – новые смерти от COVID-19. В округе больше тяжелых больных, чем на Ямале и в Тюменской области, вместе взятых. / В Югре следователи выясняют, как две пары задохнулись насмерть в закрытых изнутри гаражах. / В ХМАО под лед провалилась машина с шестью людьми, есть погибшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»