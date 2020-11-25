В Югре вновь больше смертей от COVID-19, чем в ЯНАО и Тюменской области, вместе взятых

В ХМАО от коронавируса умерли еще семь человек. Количество жертв COVID-19 выросло до 381 человека, сообщил в среду, 25 ноября, оперативный штаб Югры.

Таким образом, число жертв коронавируса в ХМАО за сутки превысило смертность от COVID-19 в Тюменской области и ЯНАО, вместе взятых. Округ также остается антилидером среди регионов «тюменской матрешки» по числу зараженных коронавирусом и по количеству новых случаев инфекции, выявленных за последние сутки.

За сутки в Югре выявлено 202 новых случаев заражения в 21 муниципальном образовании. Всего с начала пандемии в Югре коронавирус выявлен у 33 265 пациентов. Больше всего новых случаев заболевания в Нижневартовске (31), Сургуте (29) и Ханты-Мансийске (21).

В тяжелом состоянии находятся 167 пациентов, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 185 человек (28 153 с начала пандемии). В самоизоляции находится 13 159 человек, 95 619 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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