В ХМАО из-за коронавируса вводят QR-коды для посещения общественных мест

В Югре собираются ввести электронную регистрацию посетителей при входе в общественные организации. Система регистрации с присвоением QR-кода будет введена в Югре до конца ноября, сообщили в пресс-центре правительства округа.

Региональный департамент информационных технологий и цифрового развития создает в государственной информационной системе «Цифровое уведомление» специальный модуль. Он позволит оповещать посетителей многолюдных объектов о возможных контактах с заболевшими COVID-19.

Всем организациям, деятельность которых разрешена, будет дана возможность скачать специальный QR-код, распечатать его и разместить на входе в заведение. При входе человека попросят зарегистрировать свое посещение. Он должен будет отсканировать QR-код или вручную ввести адрес ссылки под QR-кодом; и перейти по ссылке. В открывшемся окне придется ввести номер телефона и поставить галочку о согласии на обработку своих персональных данных. После этого пользователю поступит СМС с кодом, который надо ввести для завершения регистрации.

В случае, если у посетителя подтвердится диагноз COVID-19, остальным гостям общественной организации, находящимся

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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