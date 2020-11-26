Комарова заявила о борьбе с застойной безработицей

Нам предстоит стимулировать рост самозанятости, увеличивать число рабочих мест для борьбы с застойной безработицей, которая имеет системный характер во всем мире. Необходимо вкладываться в инновации в сфере добычи углеводородов, заявила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в ходе ежегодного обращения.

Нам нужно понять, как коронавирусная пандемия отразится на нефтедобыче, как отрасль будет чувствовать себя на выходе из кризиса. Готовясь восстановить объемы добычи, нужно учитывать развитие «зеленой» энергетики. Россия намерена развивать водородную энергетику, Югра тоже уделит внимание этому вопросу, отметила глава региона.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.11.20

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