Глава Югры предложила извлечь опыт из пандемии

Опыт удаленной работы пригодится Югре с учетом большого числа труднодоступных районов в регионе. Канал удаленной занятости и обучения надо использовать и развивать, это положительно скажется на развитии автономного округа, заявила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в ходе ежегодного обращения.

Она дала профильному департаменту соответствующие поручения. По словам губернатора, из ситуации с пандемией коронавирусной инфекции следует извлекать полезный опыт. Работа на удаленке – один из таких примеров, который пригодится автономному округу, отметила Наталья Комарова.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.11.20

Комарова заявила о борьбе с застойной безработицей. / В ХМАО из-за коронавируса вводят QR-коды для посещения общественных мест. / В Югре вновь больше смертей от COVID-19, чем в ЯНАО и Тюменской области, вместе взятых. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»