Естественный прирост населения в Югре снизился за год на 22,7%

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в ходе ежегодного обращения рассказала о срочных и чрезвычайных мерах реагирования на пандемию коронавирусной инфекции нового типа на территории региона.

«Для поддержки граждан и бизнеса в период пандемии в регионе реализуется комплекс мер стоимостью около 70 млрд рублей. Из них около 9 млрд рублей направили на профилактику и борьбу с Covid-19 нефтяные, нефтесервисные, нефтегазосервисные и другие организации. Дополнительная поддержка в связи с распространением коронавирусной инфекции предоставлена 480 тыс. югорчан из числа неработающих пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, беременных женщин. В весенний разгар пандемии, в условиях дефицита средств индивидуальной защиты 280 предприятий малого и среднего бизнеса Югры, отдельные граждане включились в их производство и в апреле выпускали до 48 тыс. масок в сутки», – доложила Наталья Комарова.

По словам губернатора, пандемия внесла коррективы в демографические показатели региона. Так, общая смертность увеличилась на 11%. Тем не менее, по ее словам, в автономном округе сохраняется положительный естественный прирост населения – плюс 5,1%. Но в сравнении с предыдущим годом показатель снизился на 22,7%, констатировала глава региона.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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