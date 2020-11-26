Глава Югры назвала годовой объем инвестиций в регионе

По словам губернатор ХМАО-Югры Натальи Комаровой, по оценке Минэкономики автономного округа, в 2020 году объем инвестиций составит 939 млрд 400 млн рублей. Об этом она рассказала в ходе ежегодного обращения.

«Доля инвестиций в валовом региональном продукте составит 23,4%. По объему инвестиций на душу населения Югра занимает третье место среди регионов России. В структуре инвестиций основную долю занимает добыча полезных ископаемых (больше 84%), при этом увеличивается доля инвестиций в строительную отрасль, социальную сферу и сферу услуг. Региону присвоен наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале», – сообщила Наталья Комарова.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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