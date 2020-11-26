Комарова рассказала о ключевом инфраструктурном проекте Югры

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в ходе ежегодного обращения рассказала о ключевом проекте для развития транспортной инфраструктуры региона.

По ее словам, главным инфраструктурным проектом развития региона ближайших лет является строительство второго моста через Обь в районе Сургута. «Проект поддержал президент России Владимир Путин. Необходимо связать наш регион и перспективные приарктические районы, Северный морской путь, построить почти 44 км подъездных путей и сам мост. Выполнить проект качественно и в срок. А желательно, как заметил заместитель председателя правительства господин Хуснулин, и раньше», – заявила Наталья Комарова.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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