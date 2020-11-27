Югра вплотную подошла к порогу в 400 умерших от коронавируса

В ХМАО число жертв коронавируса достигло 394 человек. В пятницу, 27 ноября, об этом сообщил оперативный штаб Югры.

Таким образом, за последние сутки подтвердилась гибель от коронавирусной инфекции пяти югорчан. Округ остается антилидером среди регионов «тюменской матрешки» по числу зараженных коронавирусом, количеству жертв COVID-19 и по числу тяжелобольных, в том числе, находящихся на искусственной вентиляции легких.

За сутки в Югре выявлено 211 новых случаев заражения в 20 муниципальных образованиях. Всего с начала пандемии в Югре коронавирус выявлен у 33 685 пациентов. Больше всего новых случаев заболевания в Ханты-Мансийске (44), Сургуте (36) и в Нягани (24).

В тяжелом состоянии находятся 155 пациентов, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 216 человек (28 596 с начала пандемии). В самоизоляции находится 12 507 человек, 96 931 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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