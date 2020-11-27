В Югре мужчина забил насмерть инвалида

В Нижневартовском районе мужчина голыми руками забил насмерть инвалида. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в пятницу, 27 ноября, в пресс-службе следственного управления СК РФ по ХМАО – Югре.

Трагедия произошла в одной из квартир городского поселения Излучинск Нидневартовского района днем 20 ноября 2020 года. По версии следствия, 46-летний житель района, будучи пьян, напал на 49-летнего инвалида и стал его избивать. Причиной агрессии стало то, что инвалид, якобы, ненадлежащим образом ухаживал за хозяином квартиры, у которого проживал.

Подозреваемый бил инвалида руками и ногами, нанеся не менее 10 ударов, в том числе по голове. От полученных травм потерпевший вскоре скончался на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

Нижневартовск, Николай Юрьев

Нижневартовск. Другие новости 27.11.20

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