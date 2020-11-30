В Мегионе молдаванина будут судить за кражу 6 миллионов рублей из банкомата

В Мегионе предстанет перед судом гражданин Молдовы, укравший с подельниками более 6 млн рублей из банкомата. Соучастники преступления пока не установлены, сообщили в пресс –службе прокуратуры ХМАО-Югры.

По версии следствия, 28-летний гражданин Молдовы вместе с несколькими подельниками на двух автомобилях подъехали к торговому центру в городе Мегион, с помощью электроинструмента взломали входную дверь ТЦ и похитили из него банкомат, погрузив его в одну из машин, после чего скрылись. В банкомате было более 6 млн рублей, преступники потратили их по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере (ч.4 ст. 158 УК РФ). Сейчас расследование дела завершено, материалы направлены в Мегионский городской суд. Уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство.

Мегион, Николай Юрьев

Мегион. Другие новости 30.11.20

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