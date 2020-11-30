Жители Нефтеюганска пьют некачественную воду, городским чиновникам грозит уголовное дело

Жители Нефтеюганска получают некачественную питьевую воду. Действующая система не обеспечивает очистку водопроводной воды но установленных нормативов, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Проверку качества водоснабжения в городе после жалоб жителей Нефтеюганска провела местная межрайонная прокуратура. Было установлено, что городская станция обезжелезивания не обеспечивает очистку воды до установленных нормативных показателей. Мэрия Нефтеюганска предложила меры по улучшению качества питьевой воды, но они оказались неэффективными. Межрайонный прокурор внес представление главе Нефтеюганска Сергею Дегтяреву с требованием принять меры по очистке воды.

К административной ответственности был привлечен директор казенного учреждения «Управление капитального строительства» – за изменение срока исполнения муниципального контракта по оборудованию пилотной установки очистки воды на станции. Руководитель МКУ КХ «Служба единого заказчика» получил административное наказание за нарушения при утверждении аукционной документации по ремонту ветхих сетей водоснабжения.

Наконец, директор Управления капитального строительства стал фигурантом уголовного дела о халатности. Он осуществил приемку и оплату фактически невыполненных работ при исполнении муниципального контракта по модернизации станции обезжелезивания воды. Сейчас дело рассматривается в суде.

Сейчас в рамках исполнения решения суда по иску нефтеюганского межрайонного прокурора разрабатывается проект работ по реконструкции станции обезжелезивания. Фактам оказания услуг по водоснабжению ненадлежащего качества, не соответствующих требованиям безопасности, будет дана уголовно-правовая оценка.

Нефтеюганск, Николай Юрьев

Нефтеюганск. Другие новости 30.11.20

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