Югра сохраняет печальное лидерство по смертности от коронавируса в большой Тюменской области

Число жертв коронавируса в Югре достигло 413 человек. Во вторник, 1 декабря, о смерти еще шестерых пациентов с COVID-19 сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Уровень смертности от коронавируса, как и уровень заболеваемости инфекцией, остается в Югре самым высоким в регионах «тюменской матрешки». Как сообщили в оперативном штабе Югры, за последние сутки в округе зафиксировано 215 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заболели 34 557 человек.

Больше всего новых заболевших в Ханты-Мансийске (42 человека), Сургуте (36 человек) и в Нягани (35 человек).

В тяжелом состоянии находится 151 пациент, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 225 человек (29 479 с начала пандемии). В самоизоляции находится 11 068 человек, 100 637 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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