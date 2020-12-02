В Югре – семь новых смертей от коронавируса. Число заболевших приблизилось к 35 тысячам

Число жертв коронавируса в Югре достигло 420 человек. В среду, 2 декабря, о смерти семерых пациентов с COVID-19 сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Как сообщили в оперативном штабе Югры, за последние сутки в округе зафиксировано 217 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заболели 34 774 человека.

Больше всего новых заболевших в Ханты-Мансийске (38 человек), Сургуте (33 человека) и в Нефтеюганске (21 человек). В тяжелом состоянии находится 153 пациент, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 218 человек (29 697 с начала пандемии). В самоизоляции находится 11 212 человек, 100 674 человека сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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