Число заболевших коронавирусом в Югре почти достигло 35 тыс человек. Количество жертв COVID-19 продолжает расти

Пять человек скончались от коронавируса в Югре. Общее число смертей от COVID-19 достигло 425 человек, сообщил в четверг, 3 декабря, оперативный штаб Югры..

За последние сутки в округе зафиксировано 220 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заболели 34 994 человека. Уже в пятницу Югра перешагнет порог в 35 тысяч заболевших.

Больше всего новых заболевших в Ханты-Мансийске (34 человека), Сургуте (28 человек) и в Нижневартовске (21 человек). В тяжелом состоянии находится 154 пациента, 110 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 253 человека (29 950 с начала пандемии). В самоизоляции находится 11 188 человек, 100 856 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

Ханты-Мансийск. Другие новости 02.12.20

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