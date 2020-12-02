Югорский чиновник потребовал закрыть газету, которая написала о желании властей выкинуть на улицу 350 семей из балков

Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин написал обращение в Генпрокуратуру РФ с требованием обязать Роскомнадзор закрыть интернет-газету "Правда УрФО". Поводом стала публикация о балках. Изданию об этом рассказали собственные источники, знакомые с текстом публикации.

«Как сообщают инсайдеры, главная претензия управленца – размещение недостоверной информации по балкам. Однако какая именно информация, по мнению Золотухина, является недостоверной в обращении не указано. Сотрудники горадминистрации также сообщают, что Генпрокуратура, по всей видимости, оснований для обращения в Роскомнадзор не усмотрела и направила обращение в нижестоящие органы надзорного ведомства», – сообщает издание. В СМИ напомнили, что Золотухин оскандалился на обсуждении проблемы с расселением балков, когда публично заявил о готовности властей «выкинуть на улицу порядка 350 семей».

Пыть-Ях, Людмила Прокофьева

Пыть-Ях. Другие новости 02.12.20

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