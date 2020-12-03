В Пыть-Яхе потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы мэрия занялась бесхозными теплосетями

В Пыть-Яху городская прокуратура проверила соблюдение закона при подготовке города к отопительному периоду. Надзорное ведомство выяснило, что городская администрация в течение долгого времени не занималась надлежащим содержанием бесхозяйных теплосетей, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Проверка прокуратуры установила, что мэрия долгое время не принимала мер по надлежащему содержанию ряда объектов сетей теплоснабжения города, которые не имели собственника. Это приводило к ухудшению состояния теплосетей и возможному возникновению порывов на них.

Надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав обязать администрацию Пыть-Яха через территориальное управление Росреестра поставить бесхозяйные сети на учет. В общей сложности, речь идет о 7 км бесхозяйных сетей теплоснабжения.

В этой связи прокуратурой города направлено в суд исковое заявление об обязании администрации г. Пыть-Яха обратиться в территориальное управление Росреестра с заявлением о постановке на учет общей протяженностью порядка 7 км. В последующем эти сети мэрия обязана принять в муниципальную собственность. Пыть-Яхский городской суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Пыть-Ях, Николай Юрьев

Пыть-Ях. Другие новости 03.12.20

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