В Югре многодетной семье незаконно пытались уменьшить жилищную субсидию

В ХМАО многодетной семье, состоявшей на учете в АО «Ипотечное агентство Югры», незаконно пытались уменьшить размер жилищной субсидии. Лишь после вмешательства прокуратуры деньги были выплачены в полном объеме, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при расчете размера жилищной субсидии по обращению многодетной семьи, которая стояла на учете в «Ипотечном агентстве Югры», как имеющая право на получение субсидии на приобретение жилого помещения по государственной жилищной программе округа. В 2020 году Агентство направило заявителям предварительный расчет субсидии, размер которой был уменьшен. При расчете было учтено жилое помещение, принадлежавшее одному из членов семьи, которое ранее было признано непригодным для проживания.

Положениями государственной программы автономного округа предусмотрено, что жилые помещения, признанные непригодными для проживания, не учитываются при определении размера субсидии. Межрайонный прокурор внес в адрес гендиректора АО «Ипотечное агентство Югры» представление об устранении нарушений закона, после чего многодетная семья получила субсидию на приобретение жилья в полном объеме.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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