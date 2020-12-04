Югра преодолела порог в 35 тысяч случаев COVID-19

Четверо пациентов скончались от коронавируса в Югре. Общее число смертей от COVID-19 достигло 429 человек, сообщил в пятницу, 4 декабря, оперативный штаб Югры..

За последние сутки в округе зафиксировано 224 новых случаев коронавируса в 21 муниципалитете. С начала пандемии заболели 35 218 человек.

Больше всего новых заболевших в Сургуте (36 человек), Ханты-Мансийске (30 человек), и в Нефтеюганском районе (27 человек). В тяжелом состоянии находится 157 пациентов, 107 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки вылечились 356 человека (30 306 с начала пандемии). В самоизоляции находится 11 400 человек, 101 086 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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