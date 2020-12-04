Суд принял окончательное решение по делу бывшего мэра Сургута Попова

Суд ХМАО-Югры оставил без изменения оправдательный приговор в отношении экс-главы Сургута Дмитрия Попова. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила пресс-служба окружного суда.

Попова обвиняли в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему вменялись в вину нарушения при продаже песка с городской дамбы, выделении субсидий совхозу «Северное» и покупке помещения для детского сада.

В начале сентября 2020 года Попов был полностью оправдан. Прокуратура ХМАО обжаловала приговор в окружном суде, но он не внял доводам обвинения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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